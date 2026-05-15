Karadeniz ile Doğu Anadolu için kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu’da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Yağışların özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş’ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Sıcaklık batıda artacak, doğuda düşecek

Meteoroloji, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde ise Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun doğusu ve Karadeniz genelinde sis ve pus görülebileceğini açıkladı.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece düşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Meteoroloji ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

İstanbul’da gün içerisinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 20 derece olması tahmin ediliyor. İzmir’de öğle saatlerinde sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. Ankara’da parçalı bulutlu hava etkili olurken termometrelerin 17 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışların gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Samsun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.