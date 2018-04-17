Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' değerlendirmesi

17 Nisan 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl, 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendirdi. “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil” diyen Karamollaoğlu, “Yani iktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Hükümetten 'erken seçim' açıklaması

Bahçeli'den erken seçim çağrısı

Akşener'den 'erken seçim' açıklaması