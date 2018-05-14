"Katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail askerlerince ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaoğlu, "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." dedi.
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Kaynak: AA