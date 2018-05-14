e-DÜNYA
20 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • "Katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum"

"Katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." dedi.

Katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail askerlerince ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaoğlu, "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." dedi. 

Başbakan Yıldırım: ABD insanlık suçuna ortak olduBaşbakan Yıldırım: ABD insanlık suçuna ortak oldu

Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 43'e yükseldiGazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 43'e yükseldi

Kaynak: AA

Son dakika Filistin abd Kemal Kılıçdaroğlu israil

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.