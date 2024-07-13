Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karışmıştı: Bakan Tunç'tan açıklama

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durum"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kerem Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Tunç, “Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.

"Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet"

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Tunç, “Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet. Hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan mütalaaya aykırı karar verildiği için temiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. Yani istinaf incelemesi var. Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor” diye konuştu.