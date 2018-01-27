Kılıç: Oğlumun FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmadı
Oğlu hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, ''Oğlumun, FETÖ ile hiçbir zaman uzaktan yakından bir ilgisi olmamıştır'' dedi.
Oğlu hakkında FETÖ soruşturmasından yakalama kararı çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Hürriyet Gazetesi'ne konuştu.
''Oğlumun FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından ilgisi olmadı" diyen Kılıç, AYM Başkanlığı döneminde, FETÖ'nün kumpaslarını etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Haşim Kılıç, "Oğluma yapılan bu suçlama beni ve ailemi derinden üzdü" ifadesini kullandı. Kılıç, oğlunun 12 yıldır yurt dışında çalıştığını söyledi..
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle, dün Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.