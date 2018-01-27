ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Kılıç: Oğlumun FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmadı

Kılıç: Oğlumun FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmadı

Oğlu hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, ''Oğlumun, FETÖ ile hiçbir zaman uzaktan yakından bir ilgisi olmamıştır'' dedi.

Kılıç: Oğlumun FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmadı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-


Oğlu hakkında FETÖ soruşturmasından yakalama kararı çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi  Başkanı Haşim Kılıç, Hürriyet Gazetesi'ne konuştu.

''Oğlumun FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından ilgisi olmadı" diyen Kılıç, AYM Başkanlığı döneminde, FETÖ'nün kumpaslarını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Haşim Kılıç, "Oğluma yapılan bu suçlama beni ve ailemi derinden üzdü" ifadesini kullandı. Kılıç, oğlunun 12 yıldır yurt dışında çalıştığını söyledi..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle, dün Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

haşim kılıç fetö

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.