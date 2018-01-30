KİM, NE DEDİ? (30.01.2018)

30 Ocak 2018

30 OCAK SALI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan:

ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Türk Tabipleri Birliği üyelerine yönelik gözaltı kararı gibi davranışlar Afrin Operasyonu'na gölge düşürür.

Genelkurmay Başkanlığı:

Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

Döviz büroları için yaptığımız yeni düzenleme sayesinde terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ:

İflas ertelemeyi kaldırıyoruz. İflas erteleme döneminde 6-7 seneye kadar süren süreci, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırıyoruz.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya:

Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 7,9 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2019 sonu için tahminimiz yüzde 6,5. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürecek.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:

Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi açısından önemli adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile diyalog içindeyiz.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ:

BIST 100 endeksinden iki sıfır atılması nisan ayına kadar yapılabilir.

Türk Metal Sendikası Başkanı Perul Kavlak:

MESS ile 12 saat süren görüşme anlaşılarak sona erdi. İki yıl baz alınarak imzalanan sözleşmede yapılan zamların işçiye ortalama getirisi yüzde 24,63 olacak.

DenizBank:

DenizBank'taki Sberbank hisselerinin Emirates NBD tarafından satın alınması için stratejik görüşmelere başlandı.

JP Morgan:

Türkiye'de büyümenin bu yıl ivme kaybetmesi ancak saygıya değer seviyede kalmaya devam etmesi büyük olasılık.

Stratejist Cüneyt Paksoy:

Tahvil faizleri yükselmeye devam ettikçe ve ABD'de veriler iyi geldikçe dolar endeksi yükselecektir.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek:

Fed ve tahvil getirilerindeki değişimle birlikte mart ayına kadar devam edebilecek yukarı yönlü bir dolar fiyatlaması görebiliriz.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov:

Avrupa'ya doğrudan doğalgaz bağlantılarının sayısını artırmak istiyoruz. TürkAkım ve Kuzey Akım-2 gibi projeler, bu doğrultuda Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmak için geliştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

ABD tarafından yayınlanan Kremlin Raporu'nda yer almadığıma üzüldüm. Raporu hazırlayanlar Moskova-Washington ilişkilerini bozarak kendi hükümetlerine zarar veriyor.