KKTC ile mali işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne TL cinsinden 13.500.000.000 TL’nin hibe yardımı ve 2.400.000.000TL’ye kadar olmak üzere ABD dolar cinsinden kredi yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Kararda, yapılacak hibe ve kredi yardımlarının alt yapı, reel sektör projelerinde, reform, kamu sektörü ve savunma alanında kullanılması bilgilerine yer verildi.