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KKTC'de seçimin galibi belli oldu

KKTC'de yapılan seçim sonuçlarına göre Ulusal Birlik Partisi yüzde 36 oranında oy alarak birinci oldu.

KKTC'de seçimin galibi belli oldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla yapılan seçimde sonuçlar belli oldu. 

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 36 oy alarak birinci oldu. Ana muhalefet partisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. 

Sandıkların yüzde 57'si açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre:

UBP: %36,16
CTP: %21,81
HP: %17

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