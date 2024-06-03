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Küçükçekmece'de çöken binadan çıkarılan yaralı entübe edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yıkılan binadan yaralı çıkarılan bir kişi entübe edildi. Sekiz yaralıdan üçünün ise taburcu olduğu bildirildi.

AA
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Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden 3'ünün hastanedeki tedavisi tamamlandı.

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Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen 3 yaralı taburcu edildi.

Aralarında 6 aylık kız çocuğunun da bulunduğu, tedavisi süren 5 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe durumda gözlem altında tutulurken, genel durumu iyi olan bir yaralı ile ameliyat edilen bir yaralı da yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Yaralılardan 2'si ise beyin cerrahi ve göğüs cerrahi servislerindeki doktorlar tarafından takip ediliyor.