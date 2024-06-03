Küçükçekmece'de çöken binadan çıkarılan yaralı entübe edildi

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden 3'ünün hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen 3 yaralı taburcu edildi.

Aralarında 6 aylık kız çocuğunun da bulunduğu, tedavisi süren 5 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe durumda gözlem altında tutulurken, genel durumu iyi olan bir yaralı ile ameliyat edilen bir yaralı da yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yaralılardan 2'si ise beyin cerrahi ve göğüs cerrahi servislerindeki doktorlar tarafından takip ediliyor.