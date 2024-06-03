Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2024: Kurban Bayramı birinci günü ne zaman? Arefe günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı 2024, yaklaşırken tatil süresi de merak ediliyor. Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Yani bugün itibarıyla Kurban Bayramı'na 13 gün kaldı.

Kurban Bayramı birinci günü ne zaman? Bitişi hangi gün?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı takvimi 2024

AREFE GÜNÜ: 15 Haziran Cumartesi

KURBAN BAYRAMI 1.GÜN: 16 Haziran Pazar

KURBAN BAYRAMI 2.GÜN: 17 Haziran Pazartesi

KURBAN BAYRAMI 3.GÜN: 18 Haziran Salı

KURBAN BAYRAMI 4.GÜN: 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı?

20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de tatil edilmesiyle birlikte Kurban Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.