KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI 2024? Kargolar ne zaman çalışacak? İşte kargo çalışma saatleri

16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında bayram tatili 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle kargoların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar ne zaman açılacak? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bayramda çalışıyor mu?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

20 Haziran'da kargolar açık mı?

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 20 Haziran Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.