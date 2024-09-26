Kurtulmuş'tan Türkiye'nin BRICS başvurusuna: Dünya barışına ciddi katkı sunulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, Türkiye'nin BRICS üyelik sürecine değindi.

Kurtulmuş, artık dünya çok kutupluluğun gerçekleşmeye başladığı yeni bir döneme girdiğini, bunun henüz başında bulunulduğu belirtti.

Meclis başkanı, "Nasıl Berlin duvarının yıkılması soğuk savaş döneminin sonunu getirdiyse ABD'nin apar topar Afganistan'dan çekilmesiyle başlayan süreç de dünyada yeni bir dönemin kapılarını açtı. Bu yeni dönemin en belirgin özelliği çok kutupluluktur" dedi.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık hiçbir ülkenin tek başına dünyayı domine etmesi, dünya sistemini yönetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde bu çok kutupluluğun gerektirdiği çok sayıda yeni oluşuma şahit olacağız. Türkiye de hem jeostratejik konumu hem Doğu-Batı arasındaki köprü vazifesi gören konumuyla hem kültürel geçmişiyle ve geleceğe ait perspektifleriyle bölgesel bir aktör hatta küresel sistemde etkili rol oynayan bir aktör olma sürecine girmiştir.

Bunun için biz BRICS'i bundan sonraki çok kutuplu dünya sisteminin önemli oluşumlarından birisi olarak telakki ediyoruz. Türkiye'nin BRICS'e girmesi Türkiye'yi kısıtlamayacak, tam tersine Türkiye'nin elindeki dış politika imkanlarını fazlalaştıracaktır. Ve Türkiye'nin BRICS'le olan irtibatı dünya barışına da çok daha ciddi bir katkı sunacaktır."

Türkiye başvurdu

Rusya, bu ayın başında Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna yönelik haberlerin ardından açıklama yayınlayarak resmi başvurunun geldiğini açıklamıştı. Kremlin talebin değerlendirileceğini açıklamıştı.

Erdoğan zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Türkiye'nin de üye olması gündeme gelen BRICS'in 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

BRICS hangi ülkelerden oluşuyor?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, en büyük gelişmekte olan ekonomilerden bazılarını içeriyor. Bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Mısır'ın katılımıyla dört yeni üye daha kazandı. Suudi Arabistan da davet edildi, ancak henüz katılmadı.