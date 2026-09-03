Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, yerin 8,52 kilometre altında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Manisa'nın Yunusemre ilçesi ve büyüklüğü de 3,7 olarak açıkladı. Yerin 8,52 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli 3,8 olarak açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremi 3,8 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli verilerinde depremin merkez üssü Manisa Düzlen, derinliği ise 14,8 kilometre olarak kaydedildi.