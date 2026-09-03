Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 13.20’de kaydedilen sarsıntının 8,52 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, yerin 8,52 kilometre altında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Manisa'nın Yunusemre ilçesi ve büyüklüğü de 3,7 olarak açıkladı. Yerin 8,52 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2026
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Yunusemre (Manisa)
Tarih:2026-09-03
Saat:13:20:48 TSİ
Enlem:38.77533 N
Boylam:27.144 E
Derinlik:8.52 km
Detay:https://t.co/NyhVJlKD1j@afadbaskanlik
Kandilli 3,8 olarak açıkladı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremi 3,8 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli verilerinde depremin merkez üssü Manisa Düzlen, derinliği ise 14,8 kilometre olarak kaydedildi.