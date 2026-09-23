Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de 7 istifa

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifasının ardından Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı da partiden ayrıldıklarını duyurdu.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay'ın ardından Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da CHP üyeliğinden ayrıldıklarını duyurdu.

Kasap: siyasi yoluma bağımsız devam edeceğim

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP üyeliğinden ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam etme kararı aldığını açıkladı.

Kasap, “Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Karakoç: Mansur Yavaş'ın yanında yürümeye devam edeceğim

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da CHP üyeliğinden ayrılarak belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

Karakoç, “İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım” dedi.

Mansur Yavaş ile çıktıkları yolun temelinde insanları siyasi kimlikleriyle ayırmadan hizmet etme anlayışının bulunduğunu ifade eden Karakoç, “Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Doğanay: mevcut yönetim anlayışı nedeniyle istifa ettim

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Doğanay, kararına ilişkin açıklamasında, “Yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum” dedi.

Kararının CHP'nin köklü tarihi, Atatürk ilke ve devrimleri ya da Cumhuriyet değerlerine yönelik olmadığını vurgulayan Doğanay, bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye devam edeceğini bildirdi.

Yıldızkaya: Yavaş ile bağımsız devam edeceğiz

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Mansur Yavaş'ın açıklamasında dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği gerekçeler doğrultusunda CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Yıldızkaya, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Demircioğlu: önceliğim Ayaş'a hizmet

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP'den ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Demircioğlu, “Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Ayaş ve Ayaşlı hemşehrilerime hizmet etmektir” dedi.

CHP çatısı altında birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Demircioğlu, bundan sonraki süreçte de önceliğinin Ayaş'a hizmet etmek olacağını kaydetti.

Koçak: Mansur Yavaş ile devam edeceğiz

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Koçak, açıklamasında, “Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara’ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş Belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Koçak, bundan sonraki süreçte de Mansur Yavaş ile birlikte hareket edeceğini belirterek, “Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

Aşkın da CHP'den istifa etti

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da Mansur Yavaş'ın ardından CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Aşkın, “Sevgili Elmadağlı hemşehrilerim, bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi.