Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda etkisini artırarak, yarın İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.