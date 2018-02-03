Marmara'da hafif sağanak bekleniyor

03 Şubat 2018

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Edirne ile Kırklareli'nin batısında hafif sağanak, gece ise Trakya genelinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne ile Kırklareli'nin batısında öğle saatlerinde hafif sağanak, gece ise Trakya genelinde aralıklı sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA