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Marmara'da sağnak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 6 derece artarken, aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'da sağnak yağış bekleniyor
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Parçalı çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 6 derece artacak.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bölgede, rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Kaynak: AA

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