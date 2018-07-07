Marmara'da sıcaklık 3 derece birden artıyor

07 Temmuz 2018

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu olacak.

Trakya'nın kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39