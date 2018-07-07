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Marmara'da sıcaklık 3 derece birden artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık 3 derece birden artıyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu olacak.

Trakya'nın kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Son dakika hava durumu

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