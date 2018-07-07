Marmara'da sıcaklık 3 derece birden artıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu olacak.
Trakya'nın kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39