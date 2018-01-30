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Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak.

Marmara'da sıcaklıklar artıyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinde kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

hava hava durumu

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