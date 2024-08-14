MEB'den son dakika genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika genelgesini yayımladı. MEB'den ilkokullar için dikkat çeken bir karar geldi. TRT'nin ulaştığı genelgede ilkokullarda sınav saatinin kaldırıldığı belirtildi.

Genelgeye göre ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.