Meclis’te 19 yeşil pasaport kanun teklifi bekliyor

Sözcü’de yer alan habere göre, CHP-MHP-DP-DEVA-YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, tüm hakim-savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ile sendika yöneticilerine de yeşil pasaport verilmesi istendi.

Tekliflerin kabulü halinde eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak.

Halen 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport var. Türkiye’de 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru (gardiyan), 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemi olan basın kartlı 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ile 16 bin hakim-savcı bulunuyor.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ise Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmıyor.

TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi bekleyen ancak muhalefetten geldiği için kanunlaşma ihtimali çok zayıf olan yasa teklifleri ile şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor:

- Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar.

- Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları.

- Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları.

- Çarşı ve mahalle Bekçileri.

- 20 yıldır ticaret yapan iş insanları.

- 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri.

- 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri.

- Belde Belediye Başkanları

- 15 yıl kıdemli eczacılar.

- TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları.

- İl ve İlçelerde görev yapmış eski belediye başkanları.

- Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri.

- Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler.

- 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.

- 15 yıl kıdemli özel sektör doktorları.

- Köy ve mahalle muhtarları.

- Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları.

- TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar

- Malül ve muharip gaziler

40 ülke yeşilden vize istiyor

Vize isteyen ülkeler şöyle: ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Meksika, Afganistan, Benin, Butan, Cape Verde, Doğu Timor, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Güney Sudan, Güney Kıbrıs, Kiribati, Komor, Kongo, Kuzey Kore, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mikronezya, Myanmar, Nauru, Nepal, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Solomon Adaları, Somali, Sudan, Uganda ve Yeni Zelanda.