Meteoroloji açıkladı: Yurdun büyük bölümünde hava açıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sabah saatlerinde geniş bir alanda pus ve sis etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sabah saatlerinde ise yağışın yanı sıra sis ve pus da birçok bölgede etkisini gösterecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis görülecek.

Sıcaklıklar doğuda normallerin altında

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında kalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Akdeniz'de sağanak bekleniyor

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabahın ilk saatlerinde Hatay kıyılarında, öğleden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana'da sıcaklığın 28 dereceye ulaşması beklenirken, kentin kuzey kesimlerinde öğleden sonra sağanak görülecek. Antalya'da da sıcaklık 28 derece olacak ve batı ile doğu kıyılarında yağış etkili olacak. Hatay'da ise 26 dereceyle birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Rize ve Trabzon'da hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Her iki kentte de günün en yüksek sıcaklığının 19 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklık 13 dereceye kadar düşüyor

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Batı kesimlerde ise sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum'da sıcaklık 13, Kars'ta 14 dereceye kadar düşecek. Her iki kentte de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Malatya'da ise sıcaklığın 20 derece olması, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

İstanbul 23, Ankara 21 derece

Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülecek. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 23, Bursa'da 23, Kocaeli'de 24 ve Çanakkale'de 25 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'da ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Ankara'da sıcaklık 21, Eskişehir'de 22, Konya'da 20 ve Nevşehir'de 16 derece olarak tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. İzmir ve Muğla'da sıcaklığın 25, Afyonkarahisar'da 22, Uşak'ta ise 23 dereceye ulaşması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Diyarbakır ve Gaziantep'te sıcaklık 23, Şanlıurfa'da 24, Mardin'de ise 21 derece olacak.