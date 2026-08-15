Meteoroloji alarm verdi: Sağanak ve fırtına birçok bölgede etkili olacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ve Malatya'nın batısında da yağış bekleniyor.

Bazı bölgelerde yağış kuvvetlenecek

Yağışların Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğusu, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli, kısa süreli olarak da 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da parçalı bulutlu hava hakim olurken Kırklareli'nin kuzeyinde yerel sağanak bekleniyor. İstanbul'da sıcaklığın 29, Bursa'da 30 ve Çanakkale'de 29 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir'de sıcaklığın 35, Denizli ve Muğla'da 34, Uşak'ta ise 29 derece olması bekleniyor. Denizli ve Uşak'ın doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Akdeniz'de Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de sağanak beklenirken Adana'da sıcaklık 35, Antalya'da 37, Hatay'da 32 derece olacak.

İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Ankara'da sıcaklığın 29, Konya'da 31 dereceye çıkması bekleniyor.

Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'da sıcaklığın 28, Rize ve Trabzon'da 27 derece olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yağışlı hava etkisini gösterecek. Erzurum ve Kars'ta sağanak beklenirken Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diyarbakır'da sıcaklığın 37, Şanlıurfa'da 36 ve Gaziantep'te 35 dereceye ulaşması bekleniyor.