Meteoroloji uyardı: Birçok bölgede sağanak, fırtına ve çığ riski! 8 Ocak 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede yağış bekleniyor.

Sağanak etkili olacak

Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yanı sıra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.

Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Anadolu, Toroslar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile kuzeybatının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile Konya’nın güney ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar 90 kilometre hıza ulaşacak

Rüzgarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Rüzgar hızının bazı bölgelerde 60 ila 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Buzlanma ve dona karşı uyarı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.