Meteoroloji uyardı: Yurdun kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Marmara ve Karadeniz'de yağış etkili olacak

İstanbul, Bursa ve Kırklareli başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğusunda gün boyunca aralıklarla sağanak geçişleri bekleniyor. Batı Karadeniz genelinde ise yağışların etkisini artıracağı tahmin edilirken, Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak görülecek.

Orta Karadeniz'de Samsun ve çevresinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevresinde de öğleden sonra yağışların etkili olması öngörülüyor.

Akdeniz'in iç kesimleri de yağış alacak

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İç Anadolu'da ise Konya'nın batısı ve Çankırı'nın kuzey kesimleri yağışlı havanın etkisi altında olacak.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmezken, sıcak hava etkisini sürdürecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının Diyarbakır'da 39, Şanlıurfa'da 38, Siirt'te 37 ve Malatya'da 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.