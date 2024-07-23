Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.