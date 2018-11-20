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Meteorolojiden 6 bölge için sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yarın (çarşamba) sağanak etkili olacak.

Meteorolojiden 6 bölge için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın (çarşamba) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un batı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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