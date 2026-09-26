Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak alarmı: Yağış birçok bölgede etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yurdun diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Sıcaklıklar batıda artacak

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde bir miktar artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'un kuzeyinde sağanak

Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Trakya, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın 25, Bursa'da 26, Çanakkale'de 25 ve Kırklareli'nde 22 derece olması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde günün ilk bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de sıcaklığın 27, Manisa'da 28 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de yağış gece yayılacak

Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinde başlayacak sağanağın, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'e yayılması öngörülüyor. Antalya'da sıcaklık 30, Adana'da 34, Hatay'da 31 derece olacak.

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara ve Konya'da sıcaklığın 24, Eskişehir'de 24, Nevşehir'de ise 23 derece olması bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında sağanak

Batı Karadeniz'de yağış beklenmezken sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Samsun, Trabzon ve Rize'de yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık Samsun ve Rize'de 23, Trabzon'da 22 derece olarak tahmin ediliyor.

Doğu'da iki bölgeye yağış

Doğu Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 33, Mardin ve Siirt'te 32 dereceye ulaşması bekleniyor.