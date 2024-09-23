Metin Arolat'ın ölümüyle ilgili ses getiren 'serum' iddiası

Türk pop müziğinin altın yılları olarak anılan 1990’larda çıkış yapan, hem müzisyen hem de yönetmen olarak unutulmaz eserlere imza atan Metin Arolat 20 Eylül’de İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Metin Arolat önceki gün İstanbul’daki Teşvikiye Camii’nde düzenlenen törenin ardından İzmir’de Aile Kabristanı’na bugün defnedildi.

Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı ünlü gitarist Kaan Öztürk, Teşvikiye Camii’ndeki törende ses getiren bir iddiayı gündeme taşıdı.

Ölümüne serum mu neden oldu?

Magazin Burada’da yer alan habere göre; Kaan Öztürk, Metin Arolat’ın öldüğü gün kendini kötü hissettiği için evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum takviyesi aldığını söyledi. Öztürk bunun kalp krizini tetikleyebileceğini öne sürerek şöyle konuştu:

* Biz Metin’le yaklaşık 20 yıldır aynı mekanda farklı günlerde program yapıyoruz. Çok öyle sporunda, sağlığında bir adam değildi ama hayatını kaybettiği gün eve gelip enerji vermesi için serum takmışlar. İçeriğini bilmiyorum.

* Eve geliyorlar, bir serum takıyorlar. Vitaminler, mineraller bir şeyler koyuyorlar. O gün bunu yaptırdığını bize söyledi. ‘İyi hissetmiyorum kendimi, o yüzden böyle bir şey yaptırdım’ dedi. O gazla çıktı sahneye. Şarkı söylerken düştü adam.

* Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu belli olmayan bir sürü hizmet veriliyor. Bunun araştırılması lazım. Bir insanın şarkı söyleyebilecek kadar iyiyken birden yere düşüp kalp krizi geçirmesi ne kadar olasılıktır bilmiyorum. Masaj da yapıldı, buna rağmen geri dönmedi. Demek ki çok ciddi bir problem yaşadı.

Metin Arolat'ın ölüm haberinin ardından kaldırıldığı hastaneye giden Demet Sağıroğlu ise ünlü ismin sert bir diyet yaptığını ifade etmişti.