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Metin Topuz avukatı ile görüşecek

Tutuklu bulunan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek.

Metin Topuz avukatı ile görüşecek
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FETÖ üyeleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek.

Türk vatandaşı olan ve diplomatik dokunulmazlığı bulunmayan Topuz'un tutuklanması ABD ile ilişkileri germiş, ikinci bir konsolosluk çalışanı hakkında daha gözaltı kararı alınması üzerine ABD, Türkiye'deki konsolosluklardan göçmen olmayan vize başvurularını askıya almıştı.

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