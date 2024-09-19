MHP lideri Bahçeli'den Anayasa çıkışı: İlk dört maddeye şaşı bakanlar bizim için yok hükmünde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara'daki genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Bahçeli, Anayasa tartışmalarına dair "MHP'ye Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili yoklama yapmak teste tutmak hiç kimsenin hakkı haddi değildir" dedi.

MHP lideri şöyle devam etti: "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir, muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları yoktur. MHP sivil demokratik devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek geniş katılımcı bir anayasa hazırlığı için yapıcı tutumunu korumaktadır. Antasnaı ilk 4 maddesine sadık kalınarak zamanın ihtiyaçlarına dinamik cevaplar verebilen anayasa yapılmasının yanındayız."

Anayasa tartışmaları, MHP'nin de dahil olduğu Cumhur İttifakı'nın ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Değiştirilemez maddelerin olması hukuk tekniği açısından da siyaseten de doğru değil. Bu gelecek nesillerin iradesine ipotek koymadır" sözleriyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün konuya dair "Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmamız yoktur. Cumhur İttifakı'nın bulunla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Partimizn tutumu açıktır" dedi.

CHP'nin erken seçim çağrısı

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına "Hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. 'Erken seçim istemeyeceğiz' açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır" diye yanıt verdi.

MHP lideri, "Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, CHP'ye "CHP'nin altı okundan devletçiliği mora ve yeşile boyamaktan kendilerine yakışan rengin pembedir" sözleriyle seslendi.

Lübnan'daki saldırılar

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği dijital saldırıya değinen Bahçeli, cep telefonlarının bile riskli olduğunu, artık hiçbir yerin güvenli olmadığını, hiçbir şeyin de eskisi gibi olamayacağını ifade etti.

MHP lideri, "Haritaların yeni baştan çizilmesi amacıyla sıcak çatışmanın refakat ettiği cinnet mesaisi yoğunlaşmıştır" dedi.