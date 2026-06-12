Bahçeli'den CHP mesajı: Bu yol, doğru yol değil

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün'e konuşan Bahçeli, CHP'de yaşanan sürecin parti içindeki kutuplaşmayı artırdığını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in söylem ve eylemlerinin partinin tarihsel sorumluluğuna uygun görüntü ortaya koymadığını ifade etti.

"Hukuki süreç baltalanıyor"

Bahçeli, Özgür Özel'in Yargıtay'ın kararını beklemeden yaptığı açıklamaların hukuki süreci olumsuz etkilediğini öne sürerek, "Sayın Özel'in, Yargıtay'ın kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Siyasi menfaat amacı güdüyor"

Özel'in hukuki bir meseleyi siyasi zemine taşıdığını iddia eden Bahçeli, yaşanan gelişmelerin siyasi çıkar amacıyla kullanıldığını savundu. Bahçeli açıklamasında, "Sayın Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp, yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol, doğru yol değildir" dedi.

Mahkeme kararlarının eleştirilebileceğinin ve hukuki yollardan değiştirilebileceğinin de altını çizen Bahçeli, "Mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin Genel Başkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır" dedi.