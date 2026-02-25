Milli Eğitim Bakanı Tekin: 168 kişi aleyhine dava açtık

AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Ramazan etkinlikleri genelgesine karşı akademisyen ve gazetecilerden oluşan 168 kişinin yayımladığı bildiriye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, “Türkiye’de kimsenin Anayasa’yı kendi istediği gibi yorumlama ve farklı düşünenleri yaftalama hakkı yok. Bu tavırlarla yapılan saldırılar hakarettir” ifadelerini kullandı.

Ramazan etkinliklerine katılan öğrenci, öğretmen ve velilerin haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Tekin, daha önce bu yönde adım atacaklarını ifade ettiklerini hatırlatarak, bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.

Tekin ayrıca, söz konusu etkinlikleri “gerici azınlığın provokasyonu” olarak nitelendirenlere de tepki göstererek, bu değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.