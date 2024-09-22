Narin Güran cinayetinde iki kritik gizli tanık ifade verecek

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında gömülü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili sır perdesi aralanıyor.

Soruşturmada amca ile yengenin ifadelerinin yeniden alınacağı öğrenilirken, itirafçı olan ancak sürekli ifadesini değiştiren Nevzat Bahtiyar'ın evinde ve ahırında arama yapıldı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesinin kameralı özel odalarda ayrı ayrı tutuldukları öğrenildi.

Gizli tanıklar ifade verecek

Sözcü'nün haberine göre; bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verecekleri bunun için de İçişleri Bakanlığının tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyetin Diyarbakır’a gönderildiği ortaya çıktı.

İtirafçının ifadesinin ardından JASAT harekete geçti

Narin Güran cinayetiyle ilgili itirafçı olan tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın, yeniden ifadesininin alınmasının ardından JASAT ekipleri ikinci kez olay mahali olan ev ve ahırdan DNA örnekleri aldı. Bahtiyarın son ifadesinde “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktım” dediği öğrenildi.

Kameralı özel odalarda tutuluyorlar

Öte yandan Nevzat Bahtiyar hariç, tutuklu tüm aile bireyleri ve akraba olan 12 kişinin özel kameralı odalarda tutulduğu ve birbirleriyle ya da diğer aile fertleriyle görüşmelerine izin verilmediği iddia edildi.

Yine aile bireylerinin odalarına sayım ve yemek ihtiyacı için giriş-çıkış yapan infaz koruma memurlarının daimi personelden seçildiği, memurların da mesai saati içinde yaka kamerası taktığı, ailenin olası tüm bağlantılarının kesildiği ifade edildi.

Bakanlık özel ekip görevlendirdi

Soruşturma dosyasında cinayetin sır perdesini aralayacak doğrudan görgüye dayalı bilgi sahibi iki kişinin can güvenlikleri nedeniyle gizli tanık olarak ifadelerinin alınacağı bunun için de bakanlıkça görevlendirilen 3 kişilik uzman ekibin Ankara’dan Diyarbakır’a geldiği öğrenildi.

Uzmanlar, hem tutuklularla hem de savcılarla görüştükten sonra tekrar Ankara’ya döndü.

Nevzat Bahtiyar'ın üçüncü kez değiştirdiği ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan iki gün önce 3. kez ifadesini değiştiren Bahtiyar'ın ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"Salim beni ağabeyi Arif’in evine çağırdı. Evde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdü. Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Ağzında köpük şeklinde sıvı vardı.

Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Sende benim suç ortağımsın. Olaya tanık olduğun için cesedi yok edeceksin. Yoksa oğlunun kafasına sıktırırım. Bunu yok et, sonrasında sana 200 bin lira vereceğim’ dedi. Cesedi birlikte battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdi, cesetle birlikte evden çıktım.

Kapı önünde Narin’in terlikleri vardı. Salim’in isteğiyle alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. Cesedi ilk önce bana ait ahıra pencereden bıraktım. Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Çuvalı bağlamamıştım. Battaniyeyi arkamdan aracıyla gelen Salim’e verdim. Salim, ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra dereye at’ dedi.

Arif’in evine doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel yüzünü ellerinin arasına alarak ağlıyordu. Cesedi dereye götürüp gizledim. Narin’in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Telaşla yaptığım için bağlayamadım. Olaydan birkaç gün sonra Salim’le yolda karşılaştık. Benimle kaş göz işareti yaparak selamlaştı.

Cesedi bıraktığım yeri Salim’in görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak Eğertutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden görülmektedir. Bu nedenle Salim beni arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Ben Narin’i kesinlikle öldürmedim.”