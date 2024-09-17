Narin Güran'ın 2 kuzeni serbest bırakıldı
Narin Güran'ın gözaltına alınan iki kuzeni serbest bırakıldı. Yengesinin savcılık işlemleri ise sorgusu sürüyor.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Türkiye’yi dehşete düşüren cinayette, 8 yaşındaki Narin’in vahşice öldürülmesi büyük yankı uyandırmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edilmiş.
Kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. serbest bırakıldı.