OHAL 6. kez uzatıldı

18 Ocak 2018

Olağanüstü halin (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, OHAL'in, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Tezkere, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

MGK Bildirisi: Terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyecek

Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir

Milli Güvenlik Kurulu toplantısından tavsiye kararı çıkmıştı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş ve bu konuda hazırlanan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA