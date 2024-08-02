Özgür Özel'den dikkat çeken Instagram açıklaması: Küresel ve ulusal saçmalık!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Giresun'da düzenlediği fındık mitinginin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

"Biri küresel biri ulusal iki saçmalık"

Instagram'daki erişim kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Bir küresel bir de ulusal saçmalık yaşanıyor; Küresel saçmalık, Facebook'un sahibi olan kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlara kısıtlama getirmesi. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram'ın tamamen kapatılması" dedi.

Kararların kabul edilebilir bir tarafa sahip olmadığını söyleyen Özel, "Bu tip hizmet sağlayıcının böyle bir sosyal medya ortamını kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleir kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir" ifadelerini kullandı.