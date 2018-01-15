Pilotlar: Manevra yaparken sağ motor hızlandı

15 Ocak 2018

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçak mürettebatının ifadeleri alındı.

Uçağı kullanan 2 pilotun alınan ilk ifadesinde "Uçak normal iniş yaptı ama manevra yaparken birden sağ motor hızlandı ve uçak sol tarafa gitti” dediği öğrenildi.

İfadesinde uçağın motorunun bilenmeyen bir nedenden dolayı aniden hızlanarak deniz tarafından pistten çıktığını söyleyen pilot, “Uçak normal inişini yaptı. Pistin sonuna gelince sağa bir manevra vardı. Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru hızlanıp çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü” dediği öğrenildi.

Öte yandan, pilotların alkol muayenesi yapıldığı ve herhangi bir alkol izine rastlanmadığı belirlendi.

İfadeler doğrultusunda kaza kırımın sağ motordaki arızadan dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor. Uçağın pistten çıkarak denize 25 metre kala durmasının ardından sağ motor yerinden çıkarak denize düşmüştü.

Uçağın içinden alınan kara kutu üstünde incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Trabzon'daki uçak kazası için soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA