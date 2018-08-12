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PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Roni-Munzur" kod adlı sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin olduğu bildirildi.

PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu öldürüldü
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Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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