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Polisan Holding'in limanına yarım milyon TL ceza

Polisan Holding'e ait Poliport Limanı'na, gemiden yük indirme işlemi yapılırken çevre kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle 464 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

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Kocaeli Valiliği, "Gerda S" isimli gemiden Polisan Holding'e ait Poliport Limanı'na indirilen yükün simsiyah dumanı İzmit Körfezi'ne yayılması üzerine soruşturma başlattı.

Kocaeli Valiliği'nin ihbar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, olay yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahse konu limanın kamera kayıtlarında geriye doğru yapılan incelemede, gemi tahliyesindeki toz kirliliğinin 25 Haziran 2024 tarihinde yaşandığının anlaşılması üzerine ilgili tesise çevre kirliliğine sebebiyet vermekten 464 bin 585 TL idari para ceza uygulanmıştır" denildi.

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