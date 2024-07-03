İTO ve TÜİK arasında 2 kat fark: Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon mesajı: Açıklamaya muhtaç!
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerindeki tek ciddi sorunun giyim fiyatlarında olduğunu ifade eden Prof Dr. Hakan Kara, İTO'nun enflasyon verileri ile karşılaştırma yaparak "Burada 1,5 yılda iki katlık fark oluşması açıklamaya muhtaç" dedi.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve TCMB eski başekonomisti Prof Dr. Hakan Kara, merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ölçümlerinin son birkaç yıl içerisinde alt kalemde normalleştiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, tek ciddi sorunu giyim fiyatlarında gördüğünü söyledi.
Prof. Dr. Hakan Kara paylaştığı grafik üzerinden yaptığı değerlendirmede, İTO ve TÜİK tarafından yapılan enflasyon ölçümlerinde son 1,5 yılda gerçekleşen giyim fiyatlarındaki iki katlık farka dikkat çekerek bu durumu "açıklamaya muhtaç" olarak nitelendirdi.
Bana göre TÜİK’in ölçümü son bir yılda birçok alt kalemde normalleşti. Tek görebildiğim ciddi sorun giyim fiyatlarında. Burada 1,5 yılda iki katlık fark oluşması açıklamaya muhtaç. pic.twitter.com/hgzkWkR0T5— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 3, 2024