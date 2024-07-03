İTO ve TÜİK arasında 2 kat fark: Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon mesajı: Açıklamaya muhtaç!

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve TCMB eski başekonomisti Prof Dr. Hakan Kara, merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ölçümlerinin son birkaç yıl içerisinde alt kalemde normalleştiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, tek ciddi sorunu giyim fiyatlarında gördüğünü söyledi.

Prof. Dr. Hakan Kara paylaştığı grafik üzerinden yaptığı değerlendirmede, İTO ve TÜİK tarafından yapılan enflasyon ölçümlerinde son 1,5 yılda gerçekleşen giyim fiyatlarındaki iki katlık farka dikkat çekerek bu durumu "açıklamaya muhtaç" olarak nitelendirdi.