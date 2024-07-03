  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. İTO ve TÜİK arasında 2 kat fark: Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon mesajı: Açıklamaya muhtaç!
Takip Et

İTO ve TÜİK arasında 2 kat fark: Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon mesajı: Açıklamaya muhtaç!

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerindeki tek ciddi sorunun giyim fiyatlarında olduğunu ifade eden Prof Dr. Hakan Kara, İTO'nun enflasyon verileri ile karşılaştırma yaparak "Burada 1,5 yılda iki katlık fark oluşması açıklamaya muhtaç" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve TCMB eski başekonomisti Prof Dr. Hakan Kara, merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ölçümlerinin son birkaç yıl içerisinde alt kalemde normalleştiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, tek ciddi sorunu giyim fiyatlarında gördüğünü söyledi. 

Prof. Dr. Hakan Kara paylaştığı grafik üzerinden yaptığı değerlendirmede, İTO ve TÜİK tarafından yapılan enflasyon ölçümlerinde son 1,5 yılda gerçekleşen giyim fiyatlarındaki iki katlık farka dikkat çekerek bu durumu "açıklamaya muhtaç" olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Hakan Kara'dan haziran enflasyonu değerlendirmesi! Nedenini ortaya koyduProf. Dr. Hakan Kara'dan haziran enflasyonu değerlendirmesi! Nedenini ortaya koyduEkonomi
TCMB: Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş yinelendiTCMB: Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş yinelendiEkonomik Veriler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladıEkonomi