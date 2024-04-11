Prof. Dr. Ahmet Ercan konuştu: İstanbul, Ankara, İzmir'de uzun süre deprem yok

Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından olası İstanbul depremine ilişkin bir paylaşım yaptı.



Prof. Dr. Ercan; İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek, Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulundu.



Başta büyük İstanbul depremi olmak üzere deprem konusundaki yorumlarıyla tepki çeken Ahmet Ercan, tavsiye niteliğindeki açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Jeofizik mühendisi Ahmet Ercan arasında beklenen İstanbul depremi nedeniyle gerilim yaşanmıştı.

Ercan: Bir kanıt gösterin, inanayım

Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da her an 7 büyüklüğünün üzerinde deprem olabileceği uyarısını yapan bilim insanlarına tepki göstermiş ve şunlaru söylemişti:

* İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı.

Görür: Depreme karşı önlemi konuşuyoruz

Ahmet Ercan'ın bu sözleri yer bilimciler arasında "bilimsel sorumluluktan uzak" olarak yorumlanmıştı. Ercan'a tepki gösteren isimler arasında Prof. Dr. Naci Görür de vardı. Görür'ün X (Twitter) hesabından yayınladığı tepki mesajı şöyleydi:

* Arkadaşlar, zaman zaman, X’te yazışmalarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi okuyorum. Çoğunuz olumlu yönde ve olması gereken şekilde konuşuyorsunuz. Ama kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor.

* Korkmalarını anlıyorum. Korku insani bir duygu ama daha dün on binlerce canımızı kaybettiğimiz bir ortamda ülkemizdeki kentleri deprem dirençli yapalım, insanımız ölmesin söyleminden niye rahatsızlık duyarlar ki. Biz burada depremi değil depreme karşı önlem alalımı konuşuyoruz. Lütfen içinize sevgi dolsun, kendinize gelin.