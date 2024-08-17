Prof. Dr. Ahmet Ercan riskli yerleri tek tek saydı: İstanbul depreminin ne kadar süreceğini açıkladı

Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketlerin biri olarak gösterilen 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü. Resmi rakamlara göre, 18 binden fazla can kaybı yaşandı. Marmara Depremi'nin yıl dönümünde olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılar sürüyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e yaptığı açıklamalarda İstanbul'un riskli ve güvenli ilçelerini tek tek açıkladı. Ercan, Marmara'da 2 deprem beklediğini söyleyerek depremlerin kaç saniye süreceğine ilişkin tahminini paylaştı. Ercan olası depremin çok büyük olmasa bile etkisinin 17 Ağustos'tan fazla olabileceğini söyledi. Ercan ayrıca "Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl'de Adapazarı'nda olur" uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın deprem uyarısından öne çıkan açıklamaları şöyle:

Olası İstanbul depreminde riskli ilçeler

Suriçi Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri... Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler, Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler... Bunun yanı sıra Beylikdüzü'nün bazı kesimleri, Kumburgaz, Büyükçekmece en çok etkilenecek yerler. Boğaz kıyısında eski yatakların olduğu Ihlamırdere, Ortaköy'de Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları bunun yanı sıra Üsküdar'ın bazı semtleri... Fenerbahçe'nin bulunduğu Kurbağalıdere kesimleri... Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar'da bazı kesimler. Özellikle kentselleşmenin olduğu kumsal kesimleri.

En güvenli yerler İstanbul'un kuzeyi. Havaalanın yapılmış olması yerleşimi kuzeye doğru kışkırtıyor. İstanbul'un büyümesinin durdurulması lazım ama tam tersi oluyor.

"7-7.2 büyüklüğünde deprem bekliyorum"

Kanal İstanbul konusunda ısrarcı olunması deprem riskini artıryor. Kanal İstanbul depreme neden olmaz ama oraların yapılaşması depremde zararı artırır. Çorlu'nun da Çerkezköy'ün de güvenliği yok. Tekirdağ'daki yazlıklar yapısal olarak az katlı oralarda bir risk görmüyorum. Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Bu Tekirdağ depremi demektir. Bu da ili ve ilçelerini doğal olarak etkileyecek. İstanbul maalesef bu kadar yapı ve kişi yoğunlunu taşıyamıyor. İstanbul'daki kentsel dönüşüm değil yapısal dönüşüm. Banka kredileri 10-15 aileyi kurtarmak için yapılıyor. Bunun sonucunda sadece müteahhit kazanıyor.

2 depreme işaret etti

1999'dan beri söylemimi değiştirmedim. Beklenen depremi biliriz ama zamanı konusunda kesin değilizdir. 2 deprem bekliyorum. Biri Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyinde ve 7 kilometre derinliğinde 6.4 - 6.7 arasında . Olası deprem doğu batı yönünde kıracaktır. Kabaca Kınalıada-Sivriada'dan Küçükçekmece'ye kadar kıracaktır. Diğer kol ise Tekirdağ kolu o da Marmara Ereğlisi önünde olacaktır. Bunun derinliği 7 ila 10 kilometre arasında olmasını bekliyorum. Tekirdağ'a yakın olacak. Bunun kıracağı yer de Büyükçekmece'den Saros Körfezi'ne kadarki alan.

İstanbul depremi kaç saniye sürecek?

Yukarıda saydıklarımdan ilk deprem 20 ila 35 saniye arasında olacaktır. İkinci depremin de 30 saniye ile 40 saniye arasında olmasını bekliyorum. İstanbul'da bu zaman kadar yıkıcı 16 deprem oldu. Hiçbiri 1 tane ile kalmadı. Yani bir deprem olduğu zaman 3-4 deprem daha oluyor. Sarsıntılar 2-3 yıl daha sürüyor. Depremlerin bir yasası vardır. Bir kere olmuşsa geçmişte, gelecekte de aynı şekilde davranacaktır. Son yıkıcı 16 depremi izlediğimde hepsinde aynı davranışı görüyorum. İstanbul ve Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa-Mudanya, Çanakkale- Lâpseki, Tekirdağ-Şarköy sarsılacaktır 2-3 yıl daha. Deprem oldu bitti diye bir şey söz konusu değil.

İstanbul'da kişi ve yapı yoğunluğun fazla olmasından dolayı deprem çok büyük olmasa bile etkisi 17 Ağustos'tan fazla olabilir. Korkutucu olan bu kişi sayısı ve yapısı. Deprem beklerken nasıl İstanbul'a teşvik edilir insanlar anlamıyorum. İstanbul boşaltılsın demiyorum. Yerleşim güdülenmesin diyorum. Bu durum bizi beklemediğimiz olaylara doğru götürebilir. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte görüyoruz ölen ya da yaralanan yok. Türkiye'de olsa felakete neden olur.

Bingöl ve Adapazarı'na dikkat

Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl'de Adapazarı'nda olur. Teke Adası'nın güneybatısında olur, Rodos'a bakan kesminde. Hatay Hatay dedik oldu. Kahramanmaraş'ı 3 yıl önceden söylemiştik ama bunları söylemenin bir anlamı yok.