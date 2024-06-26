Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çarpıcı deprem mesajı: 7 yerin ismini sayarak uyardı

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından kritik değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bingöl Karlıova'da yaşanan 4 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

X (Twitter) hesabı üzerinden bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgedeki deprem ihtimalinin yüksekliğini anlatmak için çarpıcı bir ifade kullandı.

Mesajına "Türkiye'de hiç bir yerde deprem olmasa..." ifadesiyle başlayan Prof. Dr. Ercan, şöyle devam etti: Karlıova'da, Erzincan'da, Denizli'de, Fethiye'de, Akyazı'da, Kahramanmaraş'ta, Çukurova'da deprem olur.

Deprem bilimciler uzun süredir Bingöl-Karlıova hattına dikkat çekiyor. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de bir açıklama gelmişti. Prof. Dr. Görür, "Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil” ifadelerini kullanmıştı.





