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Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası kritik uyarı: Deprem beklediği bölgeyi açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından bölge sakinlerine uyarıda bulundu. İki fay hattına işaret ederek deprem beklendiğini kaydeden Görür, depremin meydana gelebileceği alanlara dair tahminde bulundu. Görür, depremin faylardaki stres alanını değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Merkezi
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Bingöl'de bugün akşam saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre altında kayda geçen depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasar ihbarı da gelmedi. 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür depremin şiddetinin az olmasına rağmen meydana geldiği yere dikkat çekti.

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"Deprem küçük ama yeri can sıkıcı" diyen Prof. Dr. Görür, depremin meydana geldiği yerin Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'na yakın olduğunu ifade etti.

Profesör şunları yazdı: "Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Daha önce uyarmıştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 26 Haziran'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl'deki fay hatlarına dair uyarılarda bulunmuştu. Görür, "Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" demişti. 

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Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, fay hatlarının deprem üretme potansiyelinin belirlenmesi amacıyla kazılan hendeklerde inceleme yapılmaya da başlanmıştı.