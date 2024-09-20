Prof. Dr. Naci Görür'ün iddiası: TV kanalları artık Narin Güran'ın ölümünü irdelemeyecek

Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra ölü bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturma ailesinin de dahil edilmesi nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Narin'in neden ve kim tarafından katledildiği ise soruşturma sonunda açığa çıkacak.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X'ten Narin Güran'a ilişkin yeni iddialar paylaştı.

Görür, bir müddet önce Narin Güran cinayetini Türkiye'nin neden böyle günlerce ayrıntılı olarak konuştuğunu sorduğunu, çok sayıda çocuğun çeşitli nedenlerle cinayete kurban gittiğini, çoğunun sorumsuzluktan dolayı depremde öldüğünü ve kaybolduğunu ima ettiğini kaydetti.

"O zaman hiç bu kadar konuşmamış, meseleyi irdelememiştik. Bunu söylerken Narin olayınayeterince üzülmediğimden değil, bu çelişkiyi anlamadığımdandı" diyen Görür, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Profesör şunları kaydetti: "Şimdi Ahmet Hakan’dan öğreniyorum: Haber kanallarının istisnasız tümü, bu Narin olayını yorumlama, irdeleme, speküle etme çılgınlığına son verecekmiş. Şimdi amacımı sizlere tekrar sunabilirim: ÇOLUK ÇOCUĞUNUZUN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN OTURDUĞUNUZ YERLERİN DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİN, sevgiyle."