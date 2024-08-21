Reha Muhtar yoğun bakımda... Deniz Uğur'un suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Nilüfer'den açıklama

Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar dün, hastanede tedavi altına alındı. Muhtar, önceki gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar'ın entübe edildiği belirtilirken yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Muhtar'ın eski Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda gündeme geldi. Oyuncu Deniz Uğur, çocuğuna ulaşamadığını öne sürdü. Uğur "Hastaneye gidiyorum ve bana deniyor ki Ayşe Nazlı, Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz araya birilerini sokarak. Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış ben ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Deniz Uğur'dan Nilüfer'e suç duyurusu

Deniz Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.

Şarkıcı Nilüfer'dan iddialara yanıt

Sabah'ın aktardığına göre, Deniz Uğur'un suçlamaları karşısında ünlü şarkıcı Nilüfer, şu açıklamayı yaptı: "Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır."