  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Resmi açıklama: Kocaeli'de tedavi gören kişi Maymun çiceği virüsü taşımıyor
Takip Et

Resmi açıklama: Kocaeli'de tedavi gören kişi Maymun çiceği virüsü taşımıyor

Tüm dünya Afrika'dan yayılan Maymun çiçeği virüsünün şokunu yaşarken, hastalığın Türkiye'de görülüp görülmediği de merak konusu. Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan kişinin Maymun çiçeği hastası olmadığını bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında çeşitli medya organlarında yer alan "Kocaeli'de maymun çiçeğinden şüphelenilen hasta karantinaya alındı iddiası" başlıklı haberlerin yayınlandığı belirtildi. 

Açıklamada, kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü kaydedildi.

'Sakarya'da Afrikalıda Maymun çiçeği virüsü görüldü' iddiasına yalanlama'Sakarya'da Afrikalıda Maymun çiçeği virüsü görüldü' iddiasına yalanlamaGündem

Açıklamada, "Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.