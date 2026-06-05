Sağanak yağışlar yurdu terk etmedi: Yağmurun etkili olacağı bölgeler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında kalan iller, Ege Bölgesi'nde Muğla hariç birçok kent, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların gün içerisinde özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkisini artırması beklenirken, vatandaşların ani sağanaklar ve kısa süreli kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olması istendi.

Yağışlar birçok bölgede görülecek

Tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında kalan illerde, Ege Bölgesi'nde Muğla hariç genel olarak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde Karaman dışında kalan illerde yağış beklenirken, Ankara, Eskişehir, Konya ve Yozgat çevrelerinde öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın dışında kalan kesimlerde, Orta Karadeniz'in iç bölgelerinde de yerel yağışlar tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Van ve Kars'ta yağışların özellikle öğle saatlerinde görülmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmezken, parçalı ve çok bulutlu havanın zamanla yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da 35 derece ile Şanlıurfa'da, 34 derece ile Diyarbakır'da ölçülmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 26 ila 32 derece arasında değişirken, Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel değerlendirmesinde herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığını açıkladı. Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.