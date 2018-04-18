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Seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Önerge, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonunda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu
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AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonunda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Alınan bilgiye göre, TBMM Grup Başkanlığından milletvekillerine yapılan duyuruda, önergenin 20 Nisan günü Anayasa Komisyonu'nda görüşüleceği belirtildi.

Seçim önergesinin cumartesi ve pazar günü ise TBMM Genel Kurulunda görüşüleceği kaydedildi.

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